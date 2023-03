Journalist Philip Heymans giet eigen zoektocht naar verdwenen Zuster Gaby in podcast: “Laatste poging te achterhalen wat precies gebeurde in maart 1982"

Eten van potje yoghurt levert bestuur­ster acht dagen rijverbod op

Een vrouw uit Limburg stond dinsdagochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat ze door de politie uit het verkeer werd gehaald terwijl ze een potje yoghurt aan het eten was achter het stuur. Hierdoor had ze haar voertuig totaal niet meer onder controle, en was ze zelf even aan het spookrijden. “Ik vreesde te weinig tijd te hebben en daarom was ik in de wagen aan het eten", verklaarde ze.