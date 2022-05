Jongste acteurs van Toneelkring Verbroedering brengen theaterwandeling

Toneelkring Verbroeding is een afdeling van de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis van Grembergen en al enkele jaren houdt die er ook een jeugdwerking op na. De allerjongste acteurs laten nu van zich horen met een nieuw project: een theaterwandeling. Die draagt de naam Kelderzupken. “Dat is een simpele boerenknaap die op een dag met zijn vader mee wijn mag leveren aan het hof van de koning”, vertelt Anke Nobels. “Hij laat zijn oog vallen op de wondermooie prinses, maar die mag alleen trouwen met iemand van rang en stad...”

Het stuk is geschreven en geregisseerd door Brent Jacobs. De jonge acteurs spelen het verhaal op vier locaties. Zo doet de raadzaal van het gemeentehuis dienst als het paleis van koning Edwardus. De schapenboerderij van Herman Verberckmoes in de Lomeersstraat is decor voor een dicht bos aan een bergpas. En het lokaal van Chiro Sagevo, tussen de voetbalpleinen van SK Grembergen, wordt een bruine kroeg bij een rivier. Een laatste scène wordt opgevoerd in de kerk van Grembergen. Liefhebbers gaan op pad met enkele gidsen die hen langs deze locaties leiden. Na de wandeling wachten hot dogs en drankjes in Zaal Uilenspiegel.