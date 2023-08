Jongeren steken hoop afval in brand in verlaten fabriekspand

Hoe groot is de impact van gezonken binnen­schip in Grembergen op de scheep­vaart? “Elk schip dat stilligt kost iemand geld”

Door het binnenschip dat maandagochtend in de Schelde in Grembergen is gezonken, blijft het bij laagtij nog zeker tot 11 augustus onmogelijk om van en naar Antwerpen te varen. Dat heeft natuurlijk een grote impact op het scheepvaartverkeer. Welke schepen ondervinden de grootste gevolgen door het ongeval? En wat is de totale financiële schade? Christa Sys, professor Maritieme Economie van de Universiteit Antwerpen geeft uitleg. “We hebben het geluk dat het scheepvaartnetwerk in België zeer uitgebreid is.”