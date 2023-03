Jongeren Oscar Romerocollege trekken op bouwkamp naar Senegal: “Inspirerend avontuur om blik te verruimen”

Het is een traditie binnen het Oscar Romerocollege van Dendermonde dat een groep leerlingen elke zomer naar Senegal trekt om er te werken en leven bij de plaatselijke bevolking. Johan Poppe begeleidt ondertussen al meer dan tien jaar de bouwkampen die hij in het Afrikaanse land organiseert. “Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de 175ste verjaardag van het college”, vertelt hij. “Er werden voor dat feestjaar allerlei activiteiten opgezet. We vonden het een goed idee om jongeren ook eens in praktijk te laten ervaren wat ontwikkelingssamenwerking is, in plaats van alleen centen te geven. Aanvankelijk sloegen we de handen in elkaar met de Bouworde. Maar naarmate we in het land zelf nuttige contacten uitbouwden, begonnen we zelf in te staan voor de organisatie.”