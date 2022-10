Jongeman belt zelf brandweer nadat incident met vuur misgaat aan skatepark

Dendermonde Soep met “babbeltjes” om tiendaagse van Geestelij­ke Gezondheid op gang te trappen

Bezoekers van de wekelijkse maandagmarkt in centrum Dendermonde konden op de Grote Markt proeven van soep met “babbeltjes”. Ook de mascotte Warme William, die jong en oud aanmoedigt om te praten over wat hen bezig houdt, was van de partij. Hiermee is het startschot gegeven van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid rond mentaal welbevinden.

3 oktober