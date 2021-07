Jonge twintiger in levensgevaar na zware klap met moto tegen geparkeerd voertuig

Appels Defect aan boiler zorgt voor gasgeur in woning

14 juli In de Heirstraat in Appels zijn de hulpdiensten woensdagavond ter plaatse gekomen nadat er een gasgeur in een woning aanwezig was. De politie was zeer snel ter plaatse en kon meteen de ramen open zetten en de gaskraan toedraaien. “Dit was een zeer goede actie om erger te voorkomen", vertelt de brandweer.