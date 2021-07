Jonge motard (25) in levensgevaar na zware klap tegen geparkeerd voertuig

Dendermonde Brandalarm treedt in werking na rookontwik­ke­ling in ondergrond­se garage

18 juli In de ondergrondse garage aan de Oude Vest in Dendermonde is er zaterdagavond even paniek ontstaan nadat het brandalarm in werking was getreden omwille van rookontwikkeling. Vermoedelijk was het alarm in werking getreden nadat een auto te veel gas had gegeven een rookwolk veroorzaakte.