Jong Sint-Gillis ontvangt 136 jeugdteams op allereerste Ros Beiaardcup

Voetbalclub Jong Sint-Gillis is in een paar jaar tijd een begrip geworden in Dendermonde. De vereniging werd in het voorjaar van 2017 opgericht door een groepje voetballiefhebbers die geloofden in een andere aanpak van jeugdvoetbal. “We wilden een exclusieve focus op jeugdwerking”, zegt Bart Van Belle. “En dat slaat duidelijk aan. Met ruim 350 spelers na vijf seizoenen is de club uitgegroeid tot een vaste waarde in het Dendermondse sportlandschap.”