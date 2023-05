Jong KWB zet garageverkoop doorheen hele dorp op

Onbekenden forceren deur van vredeska­pel en gaan met offerblok aan de haal

In de Stuifstraat in Appels hebben onbekenden ingebroken in de nacht van zaterdag op zondag in de Vredeskapel. De deur werd er geforceerd en het offerblok werd er gestolen. De kapel werd vorig jaar nog volledig gerestaureerd en vernieuwd. De schade bleef gelukkig beperkt.