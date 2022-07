Jonas (45) wil lans breken voor slachtoffers van seksueel misbruik: “Slachtoffers weten vaak te weinig dat er begeleiding is”

Dendermonde/HammeHammenaar Jonas De Rop (45) heeft enkele maanden geleden in Dendermonde ‘hart-werk’ opgericht, een behandelingsruimte om mensen die slachtoffer zijn van misbruik te begeleiden. Dit kan gaan om seksueel misbruik, maar ook mishandeling of slagen. “Te vaak is er nog te veel schrik bij de slachtoffers om zich te laten helpen, en daarvoor wil ik een lans breken”, zegt Jonas.

Jonas (45) heeft al sinds zijn tienerjaren interesse in alles wat met psychologie te maken heeft. Mensen helpen is dan ook iets waar hij bijzonder veel belang aan hecht. Via de academie van Carine Hutsebaut, die heel wat expertise heeft op vlak van misbruik. “Ik heb de kans gekregen om deze opleiding te kunnen volgen, wat niet voor iedereen is en je wordt niet zomaar aanvaard, en ik ben zeer blij dat ik hier op ingegaan ben”, zegt Jonas.

Na zijn opleiding zocht hij een kantoorruimte in Dendermonde om slachtoffers te kunnen helpen en begeleiden. “Het gaat om slachtoffers die alle soorten van misbruik of geweld hebben meegemaakt”, zegt Jonas. “Dit kan gaan van seksueel misbruik tot slagen en verwondingen, je kan hier heel breed in gaan.”

Volgens Jonas is het belangrijk dat het in de aandacht komt dat slachtoffers begeleiding kunnen krijgen, want de stap zetten naar begeleiding is vaak te groot voor velen. “Dit onderwerp en deze materie wordt altijd stiefmoederlijk behandeld, en daar moeten we op een of andere manier vanaf zien te geraken”, zegt Jonas. “Ik hoop er op deze manier een lans voor te breken, want we beseffen vaak niet hoe groot het aantal personen is die te maken krijgen met misbruik in hun leven.”

Jonas gaf zijn praktijk de naam ‘hart-werk’ omdat het bijzonder hard werken is met de mensen die slachtoffer zijn geworden van zo een zware feiten. “Mensen die slachtoffer zijn van misbruik maken vaak verkeerde verbindingen in het hoofd, en aan de hand van mijn begeleiding is het de bedoeling deze verbindingen te verbreken en om te zetten in iets positief zodat ze in de toekomst hier niet blijven bij hangen”, vertelt Jonas.

Hij doet dit aan de hand van verschillende werkboeken en thema’s. “Vaak is er bij de slachtoffers heel veel schuldgevoel en denken ze dat zij een fout hebben gemaakt, dat is een eerste belangrijke stap om aan te pakken. De schuld ligt nooit bij hun, maar altijd bij de dader, en dat moeten ze beseffen, je moet voorbij die muren geraken, maar dit kan soms 1 tot 2 jaar duren”, klinkt het.

Jonas haalt er bijzonder veel voldoening uit om deze mensen te helpen en er met hen over te kunnen praten, maar hij vindt ook dat het tijd is dat de wereld er over durft praten. “Het moet echt veel meer onder de aandacht komen, want nu zien we enkel het topje van de ijsberg. Mensen weten ook niet altijd dat er begeleiding is”, besluit Jonas. Wie meer info wil over de werking van Jonas kan terecht op www.hart-werk.org

