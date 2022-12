Jobkantoor VanAnaarBeter gooit roer om en gaat alleen nog voor vaste aanwervingen

In het jobkantoor VanAnaarBeter koppelen ze werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe werknemers aan geschikte kandidaten op zoek naar een nieuwe werkuitdaging. Een oud seinwachtershuis uit 1902 langs de spoorlijn op het industrieterrein Hoogveld werd daarvoor door Anja Warrot en Dirk Colman gerenoveerd en omgebouwd tot jobstation. “Tot nu toe waren we zowel actief op de interimmarkt als op die van vaste contracten”, zegt Warrot. “Maar daar komt nu verandering in.”

VanAnaarBETER stopt met uitzenden. “Omdat we ook meer geloven in vaste contracten”, zegt Warrot. “Daarmee geeft de werkgever signaal aan kandidaten voor de job dat ze geloven in een samenwerking op lange termijn. Dat is aantrekkelijker voor de werknemer. Wij zien in het huidige klimaat geen redenen om een interimcontract aan te bieden. Wie overtuigd is van zijn kandidaat gaat voor een vaste aanwerving.”