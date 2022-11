Jessie en Kamal openen in Grembergen tweede vestiging van Blink Boetiek

Grembergen/HammeKledingzaak Blink Boetiek is voortaan met twee. Eigenaars Jessie Wauters (38) en Kamal Bourhi (42) hebben naast hun eerste winkel in Hamme, nu ook een vestiging in Grembergen. “Voor iedereen die graag eens iets anders wil”, klinkt het.

Ondernemen zit Jessie en Kamal duidelijk in het bloed. Dat gecombineerd met interesse in fashion en interieur betekende de aanzet tot de oprichting van Blink Boetiek. “Ik was als hobby model en wilde wel wat meer doen in de sector van fashion en beauty”, vertelt Kamal. “Uiteindelijk zette ik mijn job bij Volvo Cars opzij om de kledingzaak te starten. Ook Jessie was heel enthousiast over het project.”

Een eerste Blink Boetiek kwam er in Hamme, aan de Rode Kruisstraat, en die werd meteen een succes. Daarom opende het koppel nu ook een tweede vestiging in Grembergen, aan de Dokter Haekstraat. “In beide zaken zijn verschillende collecties te vinden”, klinkt het. “Zo hebben we in Dendermonde ook ruimte voor een outlet en voor herenmode. De ligging in Grembergen is perfect: langs een drukke weg, met een mooie en grote etalage en met gratis parking voor de deur.”

Wie bij Blink Boetiek shopt, vindt er niet de dagdagelijkse collecties. Zo zeggen Jessie en en Kamal. “Het gaat om hippe kledij, voor mensen die wel eens iets anders willen”, klinkt het. “Maar we gaan wel altijd voor betaalbaarheid. En we onderscheiden ons met een persoonlijke service en advies op maat. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Het interieur is daarom ook zo ingericht alsof je in een woonkamer op bezoek bent.”

Blink Boetiek is elke dag open van 10 tot 18 uur. Op zondag en maandag gesloten.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

