Jeroen aan de slag met uniek onderwerp voor zijn eerste kinderboek

Jeroen De Ridder speelde al jaren met het idee om zelf een boek te schrijven. Dat werd uiteindelijk een kinderboek. “De liefde voor taal is er altijd al geweest”, zegt hij. “Maar ik wilde absoluut geen boek van dertien in een dozijn. Ik wilde een uniek onderwerp. Uiteindelijk bracht mijn eigen leefwereld inspiratie: ik zit zelf midden een adoptieprocedure voor een kindje. Opzoekwerk leerde me dat er wel al boekjes waren geschreven over kinderen die twee mama’s hadden, maar nog niet over twee papa’s. Het leek me tof daarmee aan de slag te gaan.”