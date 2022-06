Jelle Vlaeminck wint goud in Chinese Krijgskunsten

Dendermonde Dendermon­de­na­ren mogen zich laten horen over uitbreiden van sportinfra­struc­tuur

Onder het motto “Denk mee over de sportinfrastructuur in Dendermonde!” organiseert het stadsbestuur een digitale bevraging. Inwoners kunnen zo hun stem laten horen over gewenste sportmogelijkheden in de stad.

14 juni