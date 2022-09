Jelle Veyt weer vertrokken voor volgend avontuur: eerst op fiets dan op zeilboot om hoogste berg Noord-Amerika te beklimmen

Dendermonde Roy en Dorien serveren ambachte­lij­ke, eigenhan­dig gebakken koekjes in nieuwe horecazaak Straff: “Straffe koekjes bij straffe koffie”

Bokkenpootjes, spiegeltjes, kattentongen, macarons,... Aan vers gebakken koekjes geen gebrek in de nieuwe horecazaak ‘Straff’ in Dendermonde. Roy en Dorien zetten in de schaduw van het Justitiepaleis in hartje stad de deuren open voor wie houdt van koffie met een koekje, ontbijt, lunch of pannekoeken. “En zeggen dat het allemaal begon met mama die vroeg om voor haar eens bokkenpootjes te maken.”

