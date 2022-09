Jelle Veyt op nieuw avontuur: eerste etappe om hoogste berg Noord-Amerika te beklimmen bereikt

Veyt maakt er zijn levenswerk van om in elk continent op eigen krachten de hoogste berg te bereiken en die vervolgens te beklimmen. Na al enkele geslaagde missies de voorbije jaren, staat nu Mount Denali in Noord-Amerika op het lijstje. Veyt fietste daarvoor de voorbije weken vanuit Dendermonde naar Bretagne. Daar is hij donderdag aangekomen. “Door Lorient te bereiken, is weer een forse stap gezet om project Secutec Seven Summits te volbrengen”, zegt Veyt enthousiast van in de haven van Lorient.