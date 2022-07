Jazzmuziek klinkt in het stadspark tijdens nationale feestdag

De extreme hitte maakte tijdens de nationale feestdag plaats voor af en toe een bui, maar dat kon de vele bezoekers voor Jazz in ‘t park niet tegenhouden. Zij kwamen genieten van een streepje muziek donderdagnamiddag. In het stadspark was er muziek te horen van The Cotton City Jazzband, What a wonderful Toots en Jo Lemaire. Het hele festival is na al die jaren nog steeds gratis.