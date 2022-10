Jazzcentrum zet accordeon in de kijker

Het Jazzcentrum laat zijn licht schijnen over de geschiedenis van het accordeon. Met de tentoonstelling raken bezoekers wegwijs in de vele verschillende types, merken en muzikanten. Dat het instrument naast folk- en dansmuziek ook heel wat swingende jazz voortbrengt, is mooi meegenomen. Wie de expo bezoekt, krijgt ook klanken van plaatselijke accordeonisten te horen. En voor wie wil, staan er kleine en grotere exemplaren klaar om het zelf eens te proberen, al dan niet met behulp van een korte initiatiecursus.

De tentoonstelling “Het Accordeon in de Jazz” zal lopen tot eind juni. De officiële opening is voorzien op vrijdag 28 oktober om 19.30 uur. De muziek wordt dan verzorgd door Louis Dubois op accordeon, begeleid door Marc Roosendans en Peter Verhas. Geïnteresseerden zijn welkom in het Jazzcentrum Vlaanderen, aan de Leopoldlaan in Dendermonde. Info: www.jazzcentrumvlaanderen.be.