Jazz Centrum Vlaanderen zet deuren open voor Open Monumentendag

Bastion V is een historische site die vandaag bruist van muziek. Het is niet alleen de thuishaven van het Jazz Centrum Vlaanderen, maar ook de Honky Tonk Jazz Club en van Bastion Vijf hebben er hun vaste stek. In de bunkers uit de Hollandse tijd en in het voormalig munitielaboratorium wordt vandaag de dag gewerkt rond jazz en andere muziek. Op zondag 11 september, Open Monumentendag, kunnen geïnteresseerden vanaf 10 uur terecht in het Jazz Centrum Vlaanderen. Bezoekers krijgen een rondleiding door het vroegere munitielaboratorium. Vanaf 14 uur is er ook te genieten van een streepje jazzmuziek. Het centrum is open tot 18 uur. De toegang is gratis. Het Jazz Centrum Vlaanderen bevindt zich aan de Leopoldlaan in Dendermonde.