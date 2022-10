Jaarmarkten centraal in kleinste museum van Ros Beiaardstad

Buggenhout/Opstal Toplaag voor Breem­straat: werken Krapstraat en omgeving op schema

De wegen- en rioleringswerken in de Krapstraat en omgeving in Opstal zitten op schema. Volgende week krijgt de Breemstraat een toplaag in asfalt, en Hofkwartier een onderlaag.

