Jaar cel met uitstel voor beklaagde die tegen 38ste veroordeling aanloopt

DendermondeBart G. stond vrijdag terecht voor de politierechter in Dendermonde nadat hij uit het verkeer werd gehaald voor een vervallen keuring. De man bleek bovendien ook een rijverbod te hebben op dat moment. G. was niet aan zijn proefstuk toe: de man heeft op zijn strafregister al 37 veroordelingen staan.

De politie haalde de man oorspronkelijk uit het verkeer voor een controle omdat ze een hit hadden gekregen voor het niet hebben van een keuring van het voertuig. Toen ze hem aan de kant hebben gezet, werd meteen ook duidelijk dat de man een lopend rijverbod had.

Het strafregister van de man is ook goed gevuld met 37 veroordelingen voor onder meer rijden onder invloed, sturen spijts verval, een ongeval met vluchtmisdrijf, en ook nog tal van andere correctionele veroordelingen. Ook dit keer reed G. dus rond terwijl hij helemaal niet mocht rijden en nog examens moest afleggen. “Die afspraak voor zijn examens was gemaakt, maar omwille van corona kon hij deze niet uitvoeren op dat moment. Hij heeft dan gereden en uiteraard is dat verkeerd", aldus zijn advocaat.

Gevangenis

De man moest zich ook laten controleren bij een dokter of hij nog rijgeschikt was omwille van de vele veroordelingen en het alcoholmisbruik in het verleden. Dit verslag was redelijk gunstig, maar toch stelde de rechtbank zich nog vragen. “Keer op keer blijf je alle regels negeren en doe je gewoon je zin", aldus het Openbaar Ministerie. “Er is nog maar één straf die kan helpen, en dat is dat je naar de gevangenis gaat.”

Zijn advocaat pleitte om dit niet te doen en de man niet alles af te pakken in de toekomst. De rechtbank ging hier deels in mee en gaf de man een jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor drie jaar. Hij kreeg ook een boete van 16.000 euro waarvan hij 12.000 euro niet moet betalen. Daarnaast kreeg hij opnieuw een jaar rijverbod en moet hij ook de examens opnieuw afleggen om aan te tonen dat hij rijgeschikt is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.