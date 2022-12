Ismail Y. blijft aangehouden na moord op vrouw en zoontje: “Beseft dat hij veel leed heeft aangericht”

Sint-Gillis-DendermondeIsmail Y. (33) blijft aangehouden voor de moord op zijn zwangere vrouw en zijn zoontje van vijf in Sint-Gillis-Dendermonde afgelopen weekend. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde deze ochtend beslist in een korte zitting. “Mijn cliënt heeft intussen zijn grote spijt uitgedrukt over de feiten", aldus zijn advocaat Ercan Tok.

De feiten gebeurden afgelopen weekend in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. De dertiger bracht daar zijn zwangere vrouw en vijfjarige zoon om het leven door middel van wurging. De ochtend nadien gaf hij zich aan bij de politie van Dendermonde. Vandaag verscheen hij voor de raadkamer in Dendermonde. “Mijn cliënt verleent zijn volle medewerking in deze bijzonder zware feiten", zegt zijn advocaat Ercan Tok. “Hij beseft nu ten volle dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij bijzonder veel spijt heeft. Er zijn nog heel veel vragen in dit onderzoek en we hopen hier in de toekomst meer duidelijkheid over te krijgen.”

Quote Het leed dat hij aangericht heeft is bijzonder erg, maar ook hij is nu voor zijn hele leven gestraft Ercan Tok, Advocaat beklaagde

Zijn advocaat zegt dat de feiten die mogelijk vroeger gebeurden ook belangrijk zijn voor het onderzoek. Hij zou enkele buren in Zele ook hebben aangevallen, dat blijkt uit verhalen die buren vertellen, die geschokt reageren op de dubbele moord. Er is echter nooit een vervolging gekomen voor deze feiten. “Mijn cliënt is in 2018 naar België gekomen, en heeft het hier niet altijd gemakkelijk gehad. Hierdoor heeft hij zijn toevlucht gezocht in de foute dingen. Het leed dat hij aangericht heeft is bijzonder erg, maar ook hij is nu voor zijn hele leven gestraft", aldus Ercan Tok. “Het is nu belangrijk om de rust en de sereniteit in dit dossier te laten terugkomen", besluit Tok.

Laster en eerroof

De advocaat van Ismail Y., heeft wel klacht neergelegd bij de politie wegens laster en eerroof. Dat gebeurde op sociale media, waar hij door een familielid van het slachtoffer werd verweten omdat hij als advocaat optreedt voor de dader. “Iedereen heeft recht op een eerlijke verdediging, hoe zwaar de feiten ook mogen zijn.”

Quote Hoe ga je hem verdedigen en naar de mensen kijken? Schaam je en ook je ouders die je hebben opgevoed Neef slachtoffer tot advocaat beklaagde

“Wat voor iemand ben jij? Als je geld nodig hebt stuur ik het je wel toe. Hoe ga je hem verdedigen en naar de mensen kijken? Schaam je en ook je ouders die je hebben opgevoed.” De woorden van een neef van het slachtoffer laten een diepe indruk na op advocaat Tok. Bovendien zetten ze volgens hem aan tot haat op zijn persoon.

“Wanneer een moordenaar wegvlucht van de politie, een ongeval veroorzaakt en uiteindelijk in het ziekenhuis belandt, dan gaat de chirurg hem ook helpen. Maar voor een advocaat zouden er plots andere regels gelden? Ik doe enkel mijn werk. Na de woorden van de man in kwestie verwacht ik represailles in de zittingszaal, wat het uitoefenen van mijn job zal bemoeilijken.”

