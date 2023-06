Ismail Y. (33) toont tijdens reconstructie hoe hij zijn zwangere vrouw (28) en hun zoon (5) vermoordde

Ismail Y. (33) bracht eind vorig jaar zijn zwangere vrouw Cennet (28) en hun zoontje (5) om het leven . Dinsdag vindt de reconstructie plaats in het appartement aan de Werkplaatsstraat in Dendermonde. De man zal er tonen wat er precies gebeurde op die bewuste vrijdagavond 2 december 2022.

De feiten vonden plaats in een appartement in de Werkplaatsstraat in Dendermonde. Ismail was onder invloed van cocaïne en cannabis en Cennet had hem opnieuw aangesproken op zijn druggebruik. Daarop sloegen de stoppen door en wurgde Ismail zijn vrouw en hun zoontje. De ochtend daarna volgde de ontnuchtering en gaf de 33-jarige Ismail Y. zichzelf aan bij de politie van Dendermonde. De onderzoeksrechter liet hem daarop aanhouden op verdenking van dubbele moord.

Spijt

Volgens zijn eerste advocaat Dirk De Maerschalck was de man onder invloed van cocaïne en cannabis, maar de advocaat die hem opvolgde stelde dat verder onderzoek noodzakelijk was. “Mijn cliënt zit in zak en as en hij beseft dat hij voor de rest van zijn leven gestraft is. Door zijn eigen toedoen, maar wat er allemaal gespeeld heeft moet nog duidelijk worden. Hij beseft nu wel dat hij een fout heeft gemaakt en hij heeft veel spijt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een politiehond moet helpen om alles veilig te laten verlopen tijdens de reconstructie. © Koen Baten

“Mijn cliënt is in 2018 naar België gekomen. Hij heeft het hier niet altijd gemakkelijk gehad en dan heeft hij zijn toevlucht gezocht in foute dingen”, zei advocaat Ercan Tok na de eerste verschijning van zijn cliënt voor de raadkamer. Intussen is de man psychologisch en psychiatrisch onderzocht en loopt het onderzoek naar de omstandigheden verder.

Reconstructie

Dinsdag vindt de reconstructie plaats. De Werkplaatsstraat is daarvoor hermetisch afgesloten. De advocaten volgens alles mee in een busje. Er is ook een politiehond aanwezig, zodat alles veilig kan verlopen.

LEES OOK:

Volledig scherm De Dendermondse Werkplaatsstraat is afgesloten voor de reconstructie, waarbij Ismael Y. dinsdag zal tonen hoe hij zijn zwangere vrouw en hun zoon om het leven bracht. © Koen Baten

Volledig scherm De Dendermondse Werkplaatsstraat is afgesloten voor de reconstructie, waarbij Ismael Y. dinsdag zal tonen hoe hij zijn zwangere vrouw en hun zoon om het leven bracht. © Koen Baten

Volledig scherm De Dendermondse Werkplaatsstraat is afgesloten voor de reconstructie, waarbij Ismael Y. dinsdag zal tonen hoe hij zijn zwangere vrouw en hun zoon om het leven bracht. © Koen Baten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.