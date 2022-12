Ismael Y. (33) vermoordt zijn vrouw (28) en zoontje (5) in Dendermonde. Hij stapte het politiekantoor binnen en zei: “Ik heb ze gedood”

Het was zaterdagochtend toen Ismael Y. binnenstapte in het politiekantoor en zijn roes was uitgewerkt. Uren voordien had hij in hun nieuwe flatje zijn zwangere vrouw Cennet en hun zoontje om het leven gebracht. Gewurgd. Wat bezielde de man? En beseft hij stilaan wat hij heeft aangericht? Van de opmerking van zijn vrouw die zijn stoppen deed doorslaan tot nu: dit is wat we al weten over het drama in Dendermonde.