Inwoners slaan handen in elkaar voor garageverkoop in hele dorp

Dendermond­se handbal­club trekt tijdens zomervakan­tie voor tweede keer naar buitenland voor internatio­naal jeugdtor­nooi

De handbalclub van Dendermonde vertrekt in juli voor een tweede keer in de geschiedenis naar het buitenland voor deel te nemen aan een internationaal tornooi. In totaal zullen zo’n 52 personen afreizen naar Slovenië voor het tornooi, een groot succes. “Het niveau daar ligt veel hoger dan bij ons, en we kunnen er heel veel leren, maar maken er ook plezier", zegt Britt Van Hout van de handbalclub.