Internering voor moeder die zesjarig dochtertje als seksspeeltje liet dienen, minnaar acht jaar cel: “Zij zijn perverse, seksuele roofdieren”

Baasrode/Dendermonde Schepencol­le­ge maakt keuzes voor project Briel: “Ontdubbe­ling Mandekens­straat, directe aantakking op N41 en afschaf­fing spoorlijn 52”

Een ontdubbeling van de Mandekensstraat vanaf de Diepmeerstraat en een directe aantakking daarvan op de N41. Dat is de keuze die het Dendermondse schepencollege maakt uit de vier scenario’s die voorliggen in de mobiliteitsstudie rond de toekomstige ontsluiting van de Briel in Baasrode. De oude spoorlijn, waar nu de toeristische stoomtrein op rijdt, wordt volgens de stad beter een busbaan. “We geloven in een oplossing voor de verkeersknoop in de buurt”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). Toch klinken ook heel sceptische geluiden.

3 december