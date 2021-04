Inspecteur Nils (39) redde Armand (64) uit wagen die in vijver belandde: “Zonder hulp van het hele korps was dit nooit gelukt”

Buggenhout Gemeente sluit overeen­komst van 70.000 euro rond bouw brandweer­ka­zer­ne: “Enige manier om werken nog dit jaar klaar te krijgen”

7 april 70.000 euro extra. Dat is wat het schepencollege van Buggenhout zal betalen aan de aannemer die bezig is met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Buggenhout. Het keurde daarvoor een zogeheten ‘dading’ goed. “Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het dossier uit het slop geraakt en we nog dit jaar eindelijk een nieuwe kazerne hebben”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). De oppositiepartijen zijn kritisch over de overeenkomst.