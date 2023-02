Ingekort marktparcours zorgt voor bedenkingen: “Hoog tijd voor degelijke visie”

Sinds vandaag, maandag 20 februari, is het marktparcours in Dendermonde-centrum weer een stukje korter. Dat zorgt hier en daar voor bedenkingen. “Tijd voor een degelijke visie op ons marktbeleid”, menen ze bij oppositiepartij Open Vld.

Het parcours van de wekelijkse maandagmarkt in het centrum van Dendermonde is kleiner gemaakt door een deel van de Brusselsestraat eruit te halen. Het stuk tussen de Leopoldlaan en het Heldenplein valt voortaan buiten het parcours. Daardoor kan het verkeer uit de Lindanusstraat voortaan het centrum verlaten via de Nijverheidsstraat en de Brusselsestraat. Het tweerichtingsverkeer en het parkeerverbod in de Lindanusstraat op maandagen zijn daardoor ook niet meer van toepassing. Parkeren in de Lindanusstraat tijdens de maandagmarkt is opnieuw toegestaan.

Dat het marktparcours alweer is aangepast, doet sommige Dendermondenaren de bedenking maken dat het op den duur wel een kleine markt wordt. Ook de voorbije jaren werd immers regelmatig geschoven met het parcours. Volgens schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) is het ingekorte marktparcours een bewuste keuze. “We willen een beter aaneensluitende markt met zo weinig mogelijk gaten”, zegt ze. “Op het stukje markt dat nu geschrapt wordt, stonden de marktkramers niet graag. Pluspunt van de wijziging is dat buurtbewoners hun straat in de toekomst niet meer gehypothekeerd zien door de markt, maar die weer vrij is.”

Open Vld-raadslid Iany Tsaoussis liet ook tijdens een Raadscommisie opmerkingen horen. “Het wordt tijd om het beleid rond onze maandagmarkt grondig te herzien”, stelt hij. “Gevestigde marktkramers haken af omwille van een gebrek aan visie en te veel bokkensprongen. Het huidig aantal marktkramers is te klein geworden voor een te groot parcours. Waar weinig of geen kramen staan, heeft dat een negatieve impact op de gezelligheid en de beleving van onze maandagmarkt. En omdat marktkramers regelmatig moeten verhuis, moeten bezoekers vaak op zoek naar hun geliefde kraam. We pleiten er dan ook voor om het inplannen van de maandagmarkt dringend te herbekijken. Een betere clustering dringt zich op. Hierbij moeten marktkramen, handelszaken en horecazaken elkaar maximaal versterken. Dat zal de aantrekkelijkheid en beleving gevoelig verhogen.”

