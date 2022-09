Inclusief Buurtpunt opent tearoom in vroegere pastorie: “Unieke samenwerking tussen vrijwilligers met en zonder beperking”

Baasrode Tuinhuis vol met werkmateri­aal gaat in vlammen op: Ook ontploffin­gen te horen

In de Theodoor Vermylenstraat in Baasrode is woensdagavond een brand ontstaan in een tuinhuis achteraan een woning. De brand zorgde meteen voor een zwarte rookpluim die zichtbaar was tot in Dendermonde. Het tuinhuis ging volledig in vlammen op, maar de brandweer van Buggenhout kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woningen.

