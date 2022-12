Inclusief Buurtpunt nodigt uit met fotobooth

Dendermonde Politie rijdt minuten­lang achter zwalpende bestuur­ster: boete en jaar alcohol­slot

Een bestuurster stond dinsdag terecht voor de politierechter in Dendermonde nadat ze onder invloed van alcohol werd betrapt achter het stuur. De vrouw was al zwalpend aan het rijden en reageerde zeer traag. De politie merkte dit op en wilde de vrouw aan de kant zetten, maar zij bleef nog minutenlang verder rijden. “Ik wist niet dat het voor mij was bedoeld”, aldus de vrouw.

