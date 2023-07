Incident in woonzorgcentrum Aymonshof om hoofddoekverbod bij personeel: stad dient klacht in bij politie wegens agressie

Fastfood liefheb­bers vanaf woensdag welkom bij Burger King: voorope­ning valt al in de smaak

Voor fastfood liefhebbers is de nieuwe Burger King in Dendermonde open vanaf woensdag 5 juli. Maar maandag vond bij wijze van test al een vooropening plaats met genodigden. En dat viel duidelijk al in de smaak.