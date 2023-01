Inbrekers zorgen voor schade bij jeugdhuis Zenith, daders maken geen buit

Het jeugdhuis aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde werd deze week slachtoffer van een inbraak in hun jeugdhuis. De laatste weken had de organisatie hier al schrik voor, omdat ook jeugdhuizen in Opwijk en Opstal ook al dieven over de vloer hadden gekregen. “Omdat we de vorige berichten hebben gehoord hebben we voorzien dat er niets van waarde te stelen was bij ons", klinkt het. “De daders geraakten niet in de kluis bij ons, maar er is wel heel wat schade. In totaal zijn vijf deuren stuk, en zal dit heel wat kosten om te herstellen.”