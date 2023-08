Inbrekers slaan toe in woning waarvan eigenaars op reis zijn

Ragna (15) zorgt voor fitnesstoe­stel op De Vliet dankzij jongeren­bud­get

Speelplein De Vliet in Baasrode beschikt voortaan ook over een fitnesstoestel. Dat is te danken aan Ragna Cooremans (15), die het idee voorstelde in kader van het Jongerenbudget van het stadsbestuur. “Iets voor tieners kon deze plek gerust nog gebruiken”, zegt ze.