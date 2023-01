Inbrekers slaan toe in woning waar verbouwingswerken plaatsvinden

Volleybal Dauke Vreys (VC Oudegem): “Roekeloos volleybal, hoge foutenlast en te veel twijfels”

VC Oudegem vertrok zaterdag als fiere koploper van de Liga naar de sporthal in Beveren. Vastbesloten om een goede wedstrijd te spelen tegen Asterix Avo. Het liep helemaal anders. Twaalf servicefouten en dertien aanvalsmissers, we beperken de hallucinante cijfers tot deze twee spelonderdelen. Het is wel een opsomming van 25 punten. Dat is een volle set dat zomaar afgegeven wordt aan de tegenpartij. Met zo’n score was Oudegem kansloos tegen het onvermurwbaar team uit Beveren.

