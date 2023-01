Inbrekers op heterdaad betrapt en klemgereden in Wovertem na kilometerslange achtervolging

De feiten speelden zich af omstreeks 18.15 uur woensdagavond. In een bedrijf in de Fabrieksstraat in Baasrode probeerden de daders in te breken in het bedrijf. Zij werden evenwel betrapt omdat er nog iemand aanwezig was. De verdachten hebben de vlucht genomen met de wagen. De politie werd meteen verwittigd en kon de verdachten achtervolgen. Dankzij de hulp van verschillende politiezones werden de verdachten geïntercepteerd in Wolvertem. Ze werden nadien naar de politie van Dendermonde gevoerd voor verder verhoor.