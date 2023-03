In Dendermonde kans op lichte regen en redelijk helder weer vanochtend

Provincie talmt, vergunning voor herinrich­ting Oude Vest blijft van kracht: “We stellen ons hier ernstig vragen bij”

Vreemde proceduretwist in het dossier van de Oude Vest in Dendermonde. Nadat handelaars in beroep gingen tegen de bouwvergunning die het stadsbestuur voor de herinrichting van de winkelstraat verleende, blijft die nu toch geldig. Niet omdat de provincie de handelaars ongelijk gaf, wel omdat ze de zaak té lang liet liggen zonder beslissing. “We hebben serieus bedenkingen bij deze gang van zaken”, reageren de betrokken handelaars verontwaardigd.