IN BEELD. Zonovergoten comeback voor gezinsfestival Koekenaap

Jong KWB van Appels zorgt met het gezinsfestival Koekenaap al enkele jaren voor een evenement met workshops, voorstellingen en animatie op kindermaat. Maar het zijn niet alleen de kinderen die hiervan mogen genieten, dat is ook voor de volwassenen weggelegd. “Jammer genoeg moesten we de voorbije twee jaar forfait gegeven door de coronacrisis, maar Koekenaap is nu helemaal terug”, klinkt het bij KWB. “En om letterlijk iedereen de kans te geven om hiervan te genieten, werd de editie dit jaar gratis gehouden.”

Er kwamen dan ook heel wat gezinnen opdagen op de terreinen van de vroegere freinetschool aan de Heirstraat in Appels. The Great Escape, Kapitein Haak, De Blauwe Schavuit en Larie en Ape(n)school zorgden voor interactieve voorstellingen en straattheater. Kinderen konden dat nog aanvullen met springkastelen, grimme en zeepbellen blazen. Voor het eerst was ook een avondprogramma in de zomerbar van Koekenaap voorzien. Daar zorgde coverband The Antonio’s voor een muzikale reis doorheen vijftig jaar muziekgeschiedenis met rock, pop, disco en schlagers.