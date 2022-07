IN BEELD. Showkorpsen zetten Grote Markt op stelten tijdens taptoe

Buggenhout/Lebbeke Bart wil met zijn Cycling Adventure in vijftien jaar 40.000 kilometer fietsen: “Dood van vader deed me beseffen dat er geen tweede kansen zijn”

Bart Van Mol (49) uit Buggenhout vertrekt zaterdag voor een serieuze uitdaging: een fietstocht moet hem tot in het Noorse Bergen brengen. Het is een deel van zijn “Cycling Adventure 15" waarbij Van Mol ruim 40.000 kilometer in vijftien jaar bij elkaar wil fietsen. “Het moet van mezelf een beter persoon maken”, zegt hij. “Want het overlijden van mijn vader Marcel deed me inzien dat er geen tweede kansen bestaan.”

