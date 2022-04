IN BEELD. Na twee jaar wachten is buitenspeeldag regelrecht schot in de roos

Het weer was alvast geen spelbreker voor een geslaagde editie van de buitenspeeldag. Een massa kinderen volgde de raad van Ketnet, Studio100, VTM Kids en Nickelodeon, initiatiefnemers van de buitenspeeldag, op om de televisie aan de kant te laten en buiten te gaan spelen. Om hen die kans te geven sloegen in Dendermonde de jeugd- en sportdienst de handen in elkaar. Resultaat was een site vol springkastelen, workshops en uitdagende en avontuurlijke activiteiten.