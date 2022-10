IN BEELD. Leerlingen eerste graad ORC sluiten eerste maand school af met teambuilding

Lokeren Lokerse oud-bak­ker Eddy in de bres voor beroepsge­no­ten als voorzitter Bakkers Vlaanderen: “Opleg van tienduizen­den euro’s op energiefac­tuur geen uitzonde­ring”

Na dertig jaar brood bakken liet Eddy Van Damme (52) begin dit jaar zijn bakkerij op Heiende in Lokeren over aan zoon en schoondochter. In zijn nieuwe rol als voorzitter en spreekbuis van Bakkers Vlaanderen moet hij zijn oud-collega’s door een ongeziene energiecrisis loodsen. “Als de politiek niks onderneemt, dreigen heel wat bakkerszaken straks de deuren te moeten sluiten.”

24 september