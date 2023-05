IN BEELD. “Flanders Open Rugby was top”: Rugbyclub bouwt Mexicaans feest

krachtbal KBC Male triomfeert in finale tegen KBC Sint-Mi­chiels: “We kunnen het nog steeds amper geloven”

KRB Jabbeke was zaterdag de gastheer van de bekerfinales in het krachtbal. Bij de heren stuntte Male door ongeslagen kampioen Sint-Michiels hun eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen. Onder impuls van een sterke Kobe Sevenhant, die later nog de trofee van Belofte van het Jaar toegewezen kreeg, wist Male de gedoodverfde favoriet met 23-17 te kloppen. Ook bij de vrouwen trok Sint-Michiels in de finale aan het kortste eind en verloor het met 24-17 van kampioen ‘t Botterken Baasrode.