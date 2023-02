IN BEELD. Carnaval aanleiding voor Minifuif met Maxipret in Visitatieschool

“Carnaval dat is muziek, dansen, verkeden, gek doen, feest vieren”, zegt juf Anja Scholiers. “En daar doen we in de Visitatieschool graag aan mee. Daarom daagden we alle kleuters en leerlingen uit om een week lang speciaal verkleed naar school te komen. Elke dag stond in een ander thema, met gekke kousen en schoenen, zwart-wit en gekke kapsels en hoeden. De bedoeling was om zo creatief mogelijk uit de hoek te komen.”