Huwelijksreis mondt uit in horrorfilm: “Hij keek me recht in de ogen, en duwde mij dan van de rotsen”

Het was een coup de foudre, toen N.D. en Kris P. elkaar ruim twee jaar geleden leerden kennen. Zij: een knappe, slanke brunette. Hij: een grote, stoere brandweerman met een vlotte babbel. Met een overdosis aan complimentjes palmde hij haar die eerste avond meteen in. N.D. was tot over haar oren verliefd en dat vertelde ze aan iedereen die het horen wou. Kris was haar prins op het witte paard. Een man die zijn gevoelens durfde tonen, die haar aan het lachen bracht en haar op handen droeg. Toen hij al na enkele maanden daten op één knie ging zitten, twijfelde ze dan ook niet: ‘Ja, natúúrlijk wil ik met u trouwen.’