Huwelijksreis mondt uit in horrorfilm: “Hij keek me recht in de ogen, en duwde me dan van de rotsen”

vrouwenvolleybal liga A Amber De Tant (VC Oudegem): “Ik neem afscheid van een warme club en van een pak prachtige vriendin­nen”

14 april De halve finale van de play-offs tegen Asterix Avo was het laatste wapenfeit van VC Oudegem in dit volleybalseizoen. Tijdens de wedstrijd tegen de bekerwinnaars uit Beveren toonde Oudegem nogmaals een enorme drijfveer, zelfs nu het gekortwiekt was in zijn mogelijkheden door de verschillende blessures. Dit is geen eindpunt voor het team van coach Fien Callens. Dit is het begin van een beloftevolle toekomst met talentvolle speelsters.