Horecabazen Bar Proef en Steca en jarige Radio Tros slaan handen in elkaar: Vier weken feest in chalet op Grote Markt met gevarieerd programma

Appels Bewoonster betrapt inbreker op heterdaad, dader slaat op de vlucht

In de Zandstraat in Appels heeft een bewoonster afgelopen nacht een inbreker op heterdaad betrapt nadat haar honden hadden gereageerd op geluid. “Hij was volledig in het zwart gekleed met een rugzak”, klinkt het.

9 november