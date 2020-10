Homokoppeltje schuimt tal van B&B’s af maar betaalt rekeningen niet: “Alsof het momenteel nog niet moeilijk genoeg is”

Dendermonde Horecaza­ken schakelen opnieuw over op takeaway: “Proberen positief te blijven, maar te lang moet dit niet duren”

23 oktober Alweer een zware dobber voor de horeca in ons land, met de verplichting om alle restaurants en cafés te sluiten. Velen schakelen weer over op afhaalmaaltijden. Ook Janis Pauwels en Jochen Casier van restaurant Cinemangé in Dendermonde zoeken hun heil in takeaway. Nog maar eens. “Dit is de enige manier om dit heelhuids door te komen”, klinkt het. Hun initiatief en dat van vele andere Vlaamse horeca-uitbaters vind je nu ook terug op www.hln.be/helpdehoreca.