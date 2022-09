Hoge respons voor herfstbooster: negentig procent kwam in eerste week van nieuwe boostercampagne vaccin halen

De nieuwe boostercampagne ging ook in regio Dendermonde vorige week maandag van start. In het vaccinatiecentrum in de Boonwijk zorgt Eerstelijnszone Dender, met de hulp van tientallen vrijwilligers, ervoor dat inwoners uit Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme, Berlare en Zele hun herfstbooster kunnen krijgen. In eerste instantie zijn ouderen en risicopatiënten aan de beurt, maar ondertussen zijn ook de uitnodigingen voor burgers tussen 18 en 65 jaar oud vertrokken.

Tijdens de eerste week van deze nieuwe boostercampagne werden al 10.757 burgers gevaccineerd. “Slechts een vijfhonderdtal burgers die uitgenodigd waren vorige week, annuleerden hun uitnodiging of kwamen niet opdagen”, zegt coördinator Reinout Remmery. “De respons ligt beduidend hoger dan de verwachtingen en stemt ons uiteraard tevreden. Bovendien verliep de opschaling in het vaccinatiecentrum tot gemiddeld 1.800 vaccins per dag heel vlot.”

De Eerstelijnszone Dender roept inwoners uit de regio wel op om zich op de QVAX-reservelijst te registreren. Dat moet helpen om de boostercampagne in zo snel mogelijk tempo af te ronden. “Wie zich inschrijft op www.qvax.be kan sneller uitgenodigd worden voor zijn of haar herfstbooster”, zegt Remmery. “Wij kunnen immers uit die reservelijst putten om openstaande afspraakmomenten snel in te vullen. Omdat deze week mensen die een uitnodiging kregen zelf hun afspraak kunnen inplannen, hebben we ook nog heel wat vrije sloten. Die proberen we in te vullen zodat ons centrum op volle toeren kan draaien.”

Tot nu toe schreef zich nog maar een 150-tal burgers binnen de Eerstelijnszone Dender in op QVAX. “We kunnen alleen maar aanraden dat ook anderen dat massaal doen”, zegt Remmery. “Een snelle vaccinatie heeft zeer zeker zijn nut omdat volgens wetenschappelijke modellen een nieuwe coronagolf al tegen half oktober wordt verwacht. Wie gevaccineerd is, is beter beschermd en dat kan helpen om die golf te beperken.”

