Hoe haal je een gezonken vrachtschip uit de Schelde? “De locatie speelt absoluut niet in ons voordeel”

Cipiers die betrapt waren op smokkelen van gsm’s en drugs waren nog maar pas aan de slag in gevangenis

De twee cipiers die aangehouden zijn voor het smokkelen van gsm’s en drugs in de gevangenis van Dendermonde waren nog maar pas aan de slag in de gevangenis, zo laat het gevangeniswezen dinsdag weten. De gevangenis is sinds maart dit jaar geopend, en er wordt nog gezocht naar personeel. “Maar onze aanwervingsprocedure schiet niet tekort", zegt Valérie Callebaut van het gevangeniswezen.