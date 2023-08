Hoe groot is de impact van gezonken binnenschip in Grembergen op de scheepvaart? “Elk schip dat stilligt kost iemand geld”

Joost Dierickx opent in Begijnhof pop-up bar tijdens maand augustus: “Vond het al langer een gemis hier”

Joost Dierickx, bekend in Dendermonde van café In De Poepekas en Kalleke Step zal tijdens de maand augustus een eigen pop up bar openen in het Sint-Alexius Begijnhof in Dendermonde. Het gaat om een kleinschalige bar die bedoeld is voor de bezoekers van het Begijnhof om hen ook wat rust te geven. “Het is iets dat hier al langer mist", aldus Joost.