Hevige rookontwikkeling achteraan bedrijf nadat afvalberg vuur vat

Grembergen/Sint-Gillis-Dendermonde Aanleg hockeyveld loopt vertraging op na klacht: D-MON Hockey ziet seizoens­start aan nieuwe thuis in het water vallen

De Dendermondse hockeyclub D-Mon Hockey zal niet, zoals voorzien, het nieuwe sportseizoen kunnen starten op een nieuw veld aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen. De aanleg van dat kunstgrasveld zat volop op schema, maar een klacht van een buurtbewoners gooit roet in het eten. Er is nu overleg met andere sportclubs bezig om D-MON Hockey alsnog tijdelijk plaats te geven op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde.

29 augustus